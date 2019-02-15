На Донбасі у п'ятницю загинув один український військовий

Ще двоє військових були поранені

С начала суток, 15 февраля, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) один украинский военнослужащий погиб, а двое были ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Так, военные получили ранения различной степени тяжести, были госпитализированы.

"Сегодня в результате российской вооруженной агрессии погиб один наш украинский герой… Еще двое наших военных в результате боевых действий получили ранения различной степени. Они доставлены в военный мобильного госпиталя", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что с начала этого периода по состоянию на 12.00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов по оборонительных позициях украинских военных.

"Утром вблизи Попасной российско-оккупационные войска применили гранатометы. Также из гранатометов различных типов и зенитной установки ЗУ-23-2 враг вел огонь в районе н.п. Золотое-4. Кроме этого, наши защитники н.п. Нижнее зафиксировали разрывы 4-х вражеских мин калибра 82 мм. Противник вел обстрел по направлению оккупированной Сентяновки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что боевики выпустили еще 8 мин калибра 82 мм после 11.20 по защитникам населенного пункта Золотое-1.

Кроме того, около 11.00 произошел вражеский обстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в районе Марьинки.

"Подразделения Объединенных сил в подавляющем большинстве случаев применяли в ответ дежурные огневые средства и подавляли вооруженную активность оккупантов", - отметили в министерстве.

Напомним, в течение прошлых суток, 14 февраля, на Донбассе в районе проведения ООС вследствие обстрелов со стороны боевиков трое украинских военных получили ранения.

Так, утром, 14 февраля, в результате артиллерийского обстрела боевиков населенного пункта Новолуганское уничтожен дом.

Как писало РБК-Украина ранее, 13 февраля на Донбассе в ходе боевых действий был ранен один украинский военнослужащий.