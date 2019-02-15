На Донбасі у п'ятницю загинув один український військовий

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Ще двоє військових були поранені

З початку доби, 15 лютого, на Донбасі у зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) один український військовослужбовець загинув, а двоє були поранені. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони.

Так, військові отримали поранення різного ступеню важкості, їх було госпіталізовано.

"Сьогодні внаслідок російської збройної агресії, загинув один наш український герой... Ще двоє наших військових внаслідок бойових дій отримали поранення різних ступенів. Їх доставлено до військового мобільного госпіталя", - сказано у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що від початку цієї доби станом на 12.00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано 5 прицільних ворожих обстрілів по оборонних позиціях українських військових.

"Зранку поблизу Попасної російсько-окупаційні війська застосували гранатомети. Також з гранатометів різних типів та зенітної установки ЗУ-23-2 ворог вів вогонь в районі н.п. Золоте-4. Окрім цього, наші оборонці н.п. Нижнє зафіксували розриви 4-х ворожих мін калібру 82 мм. Противник вів обстріл з напрямку окупованої Сентянівки", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що бойовики випустили ще 8 мін калібру 82 мм після 11.20 по захисниках населеного пункту Золоте-1.

Крім того, близько 11.00 відбувся ворожий обстріл з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) у районі Мар’їнки.

"Підрозділи Об’єднаних сил у переважній більшості випадків застосовували у відповідь чергові вогневі засоби та придушували збройну активність окупантів", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 14 лютого, на Донбасі у районі проведення ООС внаслідок обстрілу з боку бойовиків троє українських військових отримали поранення.

Так, вранці, 14 лютого, в результаті артилерійського обстрілу бойовиків населеного пункту Новолуганське був знищений будинок.

Як писало РБК-Україна раніше, 13 лютого на Донбасі в ході бойових дій було поранено одного українського військовослужбовця.