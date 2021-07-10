На Донбасі у п'ятницю загинув боєць ООС. Стало відоме його ім'я

Стало відоме ім'я бійця Операції об'єднаних сил, який у п'ятницю загинув на Донбасі від обстрілу бойовиків. Загинув старший солдат Володимир Яськів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 24 ОМБр імені короля Данила.
"Вчора, 9 липня 2021 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Золоте, загинув наш побратим - старший солдат Яськів Володимир Богданович", - вказано у повідомленні.
"Під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне...ворожий снайпер смертельно поранив Володимира. Характер поранення виявився несумісним з життям", - інформують у прес-службі.
Він народився 29 липня 1977 року і був родом з селища Великі Бірки Тернопільської області.
Нагадаємо, вранці стало відомо, що на Донбасі за минулу добу в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовослужбовець. Ще троє були поранені.
Як писало РБК-Україна, позавчора бойовики на Донбасі вбили одного українського військового і ще одного поранили.