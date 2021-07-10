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На Донбасі у п'ятницю загинув боєць ООС. Стало відоме його ім'я

Автор: Юлія Струк

Стало відоме ім'я бійця Операції об'єднаних сил, який у п'ятницю загинув на Донбасі від обстрілу бойовиків. Загинув старший солдат Володимир Яськів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 24 ОМБр імені короля Данила.

"Вчора, 9 липня 2021 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Золоте, загинув наш побратим - старший солдат Яськів Володимир Богданович", - вказано у повідомленні.

Боєць знаходився на чергуванні та вів спостереження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. Ворогу надали адекватну відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника.

"Під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне...ворожий снайпер смертельно поранив Володимира. Характер поранення виявився несумісним з життям", - інформують у прес-службі.

Він народився 29 липня 1977 року і був родом з селища Великі Бірки Тернопільської області.

Нагадаємо, вранці стало відомо, що на Донбасі за минулу добу в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовослужбовець. Ще троє були поранені.

Як писало РБК-Україна, позавчора бойовики на Донбасі вбили одного українського військового і ще одного поранили.

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ДонбасзагибліООС