На Донбасі у понеділок загинув український військовий

Крім того, один український військовий отримав поранення

Боевики за день, 25 февраля, 6 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС.

Отмечено, что три обстрела осуществили с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями с расходом 85 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинских военных:

из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское;

из минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

из стрелкового и снайперского оружия - в районе населенных пунктов Хутор свободный, Новоалександровка и Новгородское;

из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новотошковское.

Напомним, в зоне ООС в ходе боевых действий 24 февраля погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Как писало РБК-Украина ранее, на Донбассе от начала суток воскресенья, 24 февраля, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных возле шести населенных пунктов в районе операции Объединенных сил.

Добавим, ранее глава Петр Порошенко в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Донбасс превратился в конвейер для российской машины убийств.