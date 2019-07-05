На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще шестеро поранені

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики використовували заборонену Мінськом зброю

На Донбасі протягом минулої доби 4 липня збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовослужбовець загинув, три - отримали поранення та ще троє - бойове травмування. Про це повідомляють у прес-центрі Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що 11 разів бойовики використали заборонене мінськими угодами озброєння. Обстріли велися, зокрема, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.

Повідомляється, що бойовики обстрілювали позиції сил ООС в районі Опитного, Лебединського, Березового, Пісків, Авдіївки, Водяного, Широкиного, Новогородського, Кримського, Новотошківського, Луганського, Попасної, Південного, Новолуганського, Хутора Вільного, Золотого-4. За даними розвідки 4 липня двох окупантів знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил - в районі Водяного, Богданівки, Новотроїцького, Миколаївки, Кримського, Новотошківського.

Раніше повідомлялося, що за даними Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ), на Донбасі загинули 7 мирних жителів з початку 2019 року.

РБК-Україна писало, що за словами заступника командувача штабу операції Об’єднаних сил генерал-майора Богдана Бондара, Росія нарощує угрупування військ, які розміщуються вздовж українсько-російського кордону.