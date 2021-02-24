На Донбасі загинув військовий, його останки виявили у лісосмузі

На Донбасі ідентифікували останки українського військовослужбовця Сергія Сорочинського. За попередніми даними він загинув унаслідок вибуху.
Як повідомляється, загиблого військовослужбовця знайшли у лісосмузі поблизу Щастя Луганської області. Коли саме він загинув - не вказується.
"Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, тіло має ушкодження, характерні для мінно-вибухової травми. Обставини загибелі військовослужбовця уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Сергій Сорочинський 1984 року народження проживав із родиною в селі Будьки Вінницької області. Його призвали на військову службу за контрактом 23 квітня 2018 року. У загиблого військового залишилась дружина та двоє малолітніх дітей.
Нагадаємо, 23 лютого, збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок пострілу ворожого снайпера був поранений український військовий.
Також повідомлялось, що вчора бойовики обстріляли мирне населення з танкових протитанкових гранатометів. В результаті загинув один мирний житель.