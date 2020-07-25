На Донбасі загинув військовий через необережне поводження зі зброєю

Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Командуванням військової частини призначено службове розслідування

У четвер, 23 липня, на Донбасі в результаті необережного поводження зі зброєю загинув військовий, водій-електрик 44-ї окремої артилерійської бригади Михайло Воронський. Він народився в селі Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області.

Про це повідомляє прес-служба 44-ї окремої артилерійської бригади у Facebook.

За попередніми даними військовослужбовець 1966 року народження помер від кульового поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю. На місці події працюють представники військової служби правопорядку та поліції. Командуванням військової частини призначено службове розслідування.

Фото: Михайло Воронський (facebook.com/44art.br)

Нагадаємо, в медичному закладі помер український військовослужбовець збройних сил, який отримав осколкове поранення на Донбасі.

Крім того, у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в районі Зайцевого Донецької області 13 липня загинув морпіх.