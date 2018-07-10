На Донеччині загинув військовий з Львівської області

Подробиці загибелі військового поки не повідомляються

На Донбасі загинув український військовий з Львівської області Володимир Лужецький. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської обласної державної адміністрації.

"На Донбасі сьогодні, 10 липня, загинув український захисник Володимир Лужецький... родом з села Верхній Лужок Старосамбірського району Львівської області", - йдеться в повідомленні.

В обласній адміністрації уточнили, що Лужецький народився в 1995 році. Подробиці загибелі військового поки не повідомляються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі зафіксували 23 випадки порушення режиму тиші.

"Російські окупаційні війська продовжували порушувати перемир'я, відкриваючи вогонь із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Всього за минулу добу зафіксовано 23 випадки порушення режиму тиші, без застосування важкого озброєння", - повідомив представник прес-центру ООС Анатолій Стельмах.