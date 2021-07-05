На Донбасі загинув військовий, ще троє отримали поранення

Окупаційні війська сьогодні обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення. Українських захисників було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу", - заявили у штабі.

Українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками. Зараз на місці обстрілу працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.