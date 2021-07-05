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На Донбасі загинув військовий, ще троє отримали поранення

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Донбас, Понеділок 05 липня 2021 19:35
На Донбасі загинув військовий, ще троє отримали поранення Фото: на Донбасі загинув військовий (mil.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті ворожого обстрілу на Донбасі у понеділок, 5 липня, загинув український військовослужбовець. Ще троє військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування ООС.

Окупаційні війська сьогодні обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення. Українських захисників було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу", - заявили у штабі.

Українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками. Зараз на місці обстрілу працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Нагадаємо, минула доба на Донбасі також не обійшлася без втрат серед Об'єднаних сил. Вчора в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув та один отримав поранення.

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