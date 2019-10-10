На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі під час обстрілу бойовиків загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Повідомляється, що обставини смерті військового з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України.

"Сьогодні, 10 жовтня, під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні з ранку 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 9 жовтня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків був поранений один український військовий. Противник вів обстріли поблизу Красногорівки, Пісків, Лебединського, Водяного, Пищевика, Новотроїцького, Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки, Новолуганського, Золотого, Гладосового, Майорська, Кримського, Авдіївки, Новозванівки.

Зазначимо, Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що проти спроб вирішувати ситуацію на Донбасі військовим шляхом. Зеленський заявив, що якщо говорити про людей і території, то перший пріоритет - це люди, другий - території.