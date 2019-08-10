На Донбасі загинув військовослужбовець Національної гвардії

Бойовики на Донбасі з початку доби в суботу, 11 серпня, чотири рази порушили режим припинення вогню, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що протягом доби збройні формування РФ і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України. Ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили два обстрілу позицій Об'єднаних сил - поблизу Харчовика і Гнутово зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив два обстрілу в районі Світлодарська та Луганського зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші, обстрілюючи позиції українських військ з гранатометів.