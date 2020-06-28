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На Донбасі загинув український військовий, троє - дістали поранення

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 07:31
На Донбасі загинув український військовий, троє - дістали поранення
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики застосували заборонене до розміщення на лінії зіткнення озброєння

На Донбасі 27 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу загинув український військовий, ще троє - дістали поранення.

Про це повідомляє командування ООС у Facebook.

Бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність", - повідомили в штабі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели вогонь поблизу Верхньоторецького, Широкиного, Водяного, Авдіївки, Гранітного та Мар’їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти стріляли поблизу Світлодарська, Кримського, Оріхового та Новотошківського.

"На жаль, минулої доби Україна втратила одного мужнього воїна, ще троє військовослужбовців отримали поранення. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненим захисникам бажає скорішого одужання", - зазначили у штабі ООС

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Миронівський. Втрат серед українських воїнів немає.

Нагадаємо, протягом 26 червня окупаційні війська дев'ять разів обстріляли українські позиції, поранення дістав один військовий.

На Донбасі від початку 2020 року під обстрілами бойовиків загинули 18 українських військовослужбовців, поранення отримали 125 воїнів.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ДонбасООС
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