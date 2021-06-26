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На Донбасі загинув український військовий. Стало відомо його ім'я

Автор: Анастасія Рокитна

В результаті обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі загинув український військовий. Осолкове поранення несумісне з життям отримав старший солдат Андрій Гонар.

Про це повідомляє прес-служба 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Старший водій мотопіхотної роти загинув 26 червня 2021 року.

Військовий був родом з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Служив в бригаді з червня 2019 року.

Командування бригади та весь особовий склад висловило щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України.

Фото: загиблий на Донбасі військовий (facebook.com/58OMPBr)

Нагадаємо, в результаті обстрілу проросійськими бойовиками позицій сил ООС вдень 24 червня поранення отримав український військовий.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли школу-інтернат. Вони здійснили обстріл з мінометів.

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