На Донбасі загинув український військовий. Стало відомо його ім'я

В результаті обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі загинув український військовий. Осолкове поранення несумісне з життям отримав старший солдат Андрій Гонар.
Старший водій мотопіхотної роти загинув 26 червня 2021 року.
Військовий був родом з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Служив в бригаді з червня 2019 року.
Командування бригади та весь особовий склад висловило щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України.
Фото: загиблий на Донбасі військовий (facebook.com/58OMPBr)
Нагадаємо, в результаті обстрілу проросійськими бойовиками позицій сил ООС вдень 24 червня поранення отримав український військовий.
Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли школу-інтернат. Вони здійснили обстріл з мінометів.