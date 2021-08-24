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На Донбасі загинув український військовий, ще один був поранений

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Донбас, Вівторок 24 серпня 2021 22:25
На Донбасі загинув український військовий, ще один був поранений Фото: на Донбасі втрати серед ЗСУ (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Бойовики на Донбасі в День незалежності України обстріляли позиції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу один український військовий загинув, а ще один - отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угрупування "Схід".

Пораненого військовослужбовця евакуювали до лікувального закладу, де йому надають допомогу. Його стан наразі задовільний.

Про порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ.

"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - зазначили в ОТУ "Схід",

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі зафіксували проліт ворожого безпілотника через лінію розмежування.

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