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На Донбасі загинув український військовий, ще один дістав поранення

Донбас, Середа 22 липня 2020 07:33
На Донбасі загинув український військовий, ще один дістав поранення
Фото: cитуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Бойовики застосували заборонену зброю

На Донбасі 21 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець, ще один воїн - отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ зі 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил рішуче відповіли на ворожі обстріли та продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення. Наші воїни і в подальшому завжди готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків", - зазначили у штабі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели вогонь неподалік Новотошківського, Кримського та Хутора Вільного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти стріляли по оборонцях Гнутового, Павлополя, Лебединського та Водяного.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції зі 120 мм мінометів біля Майорська.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вели вогонь по захисниках Мар’їнки та Лебединського.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.

Нагадаємо, 20 липня на Донбасі за добу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Також повідомлялося, що 19 липня на Донбасі бойовики 17 разів порушили режим "тиші".

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