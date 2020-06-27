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На Донбасі загинув український військовий, ще двоє постраждали

Новини » Надзвичайні події     27.06.2020 - 17:32
На Донбасі загинув український військовий, ще двоє постраждали
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Військові підірвалися на вибухових пристроях

З початку 27 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Військовослужбовці підірвалися на невідомих вибухових пристроях.

Про це повідомляє командування ООС у Facebook.

Сьогодні окупанти 5 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Під ворожі обстріли потрапляли позиції український військових в районі Водяного, Авдіївки, Гранітного, Мар'їнки та Світлодарська.

Поблизу Старогнатівки двоє військових підірвалися на невідомому боєприпасі, один з них помер від множинних осколкових поранень. Другого постраждалого шпиталізували.

Нагадаємо, ще один військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Мар'їнки.

Додамо, в командуванні ООС назвали втрати серед українських військових з початку 2020 року.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасООС
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