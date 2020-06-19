На Донбасі загинув український військовий, ще один дістав поранення

На Донбасі 18 червня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув та ще одного воїна поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики обстрілювали позиції у країнських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснювали обстріли поблизк Авдіївки та Мар’їнки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Кримського та Оріхового.

"Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність", - зазначили у штабі ООС.

За даними розвідки, 18 червня українські оборонці знищили одну ворожу військову вантажівку та склад боєприпасів на мінометній позиції бойовиків.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики обстріляли українські позиції із гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Кримського. Також противник застосував міномети калібру 82 мм на підступах до Шумів.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 17 червня бойовики здійснили 14 обстрілу загинув один український військовий.

Раніше повідомлялось, що заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що Російська Федерація загострює ситуацію на Донбасі у спробах зняти з себе міжнародні санкції.