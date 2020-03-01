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На Донбасі загинув український військовий, ще шість отримали поранення

Новини » Надзвичайні події     01.03.2020 - 18:28
На Донбасі загинув український військовий, ще шість отримали поранення
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики п'ять разів обстріляли позиції ООС

На Донбасі протягом поточної доби, 1 березня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військові, ще шість осіб отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". На цьому напрямку обстріли були зафіксовані поблизу Пєсков, Лебединського, Невельського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли українських позицій поблизу Луганського, Ніжньотеплого.

У штабі повідомили, що сьогодні в результаті ворожих обстрілів один український захисник загинув, троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення і ще три людини отримали бойове ураження.

Нагадаємо, в останній день зими, 29 лютого, на Донбасі в результаті ворожих обстрілів постраждали 3 українських військових. Вчора окупаційні сили 19 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене озброєння.

Також РБК-Україна писало, що 29 лютого бойовики вчинили обстріл з протитанкового ракетного комплексу позицій українських військових неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка".

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Теми: Новини ООС
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