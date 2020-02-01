На Донбасі загинув український військовий, ще один постраждав

З початку суботи, 1 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано втрати серед українських підрозділів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні російські незаконні збройні формування 14 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил, застосовуючи при цьому заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї було обстріляно українських військовослужбовців в районі населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Василівка, Піски, Невельське, Луганське, Оріхове, Новотошківське та Катеринівка.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Ще один український військовий отримав поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу поблизу Новотошківського загинула старший бойовий медик. Жінка загинула під час доставлення медикаментів на позиції.

Пізніше в 93-й ОМБр розповіли, що загиблою була сержант Клавдія Ситник, яка вступила на військову службу в 2017 році. Сержант отримала смертельне осколкове поранення в груди.