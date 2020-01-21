На Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення

На Донбасі 20 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 5 обстрілів:

неподалік населеного пункту Павлопіль - з ручного протитанкового гранатомета;

поруч з Мар'їнкою - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Опитне - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новотроїцького - з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Луганським - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

три рази неподалік населеного пункту Оріхове - зі 120-мм мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем.

"Вчора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення", - повідомили у штабі ООС.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Нагадаємо, 19 січня в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. Противник 11 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і 120-мм мінометів.

Крім того, 18 січня в результаті обстрілу на Донбасі загинув один український військовий і 10 отримали поранення.