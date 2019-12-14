На Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

Протягом поточної доби, 14 грудня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовий загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські підрозділи із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру. Зафіксовано також вогневу активність ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупаційні війська здійснили три обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме у Пісків, неподалік Авдіївки та поблизу Павлополя.

Два обстрілу позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" - неподалік Новолуганского і у Зайцевого.

"Сьогодні, 14 грудня, в результаті підступних обстрілу противником загинув військовослужбовець збройних сил, ще один наш захисник отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомляли, що бойовики на Донбасі перешкоджають роботі СММ ОБСЄ. Російські найманці затримують спостерігачів на блокпостах і не пропускають на окуповану територію, в тому числі на ділянки розведення.

Крім того, 13 грудня в результаті обстрілу бойовиків один з військовослужбовців збройних сил був травмований. Вчора окупанти десять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення ООС на Донбасі.