На Донбасі загинув український військовий

За даними розвідки, 25 лютого двох окупантів знищено та трьох поранено

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 25 февраля российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий погиб, один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли позиции наших защитников: в районе населенного пункта Лебединское и вблизи села Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил пять прицельных обстрелов: Луганского, вблизи поселка городского типа Новотошковского, в районе населенных пунктов Хутор Вильный, Новоалександровка и Новгородское.

По данным разведки, 25 февраля двое оккупантов уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток обстрелы позиций наших войск не зафиксированы.

Напомним, американский беспилотный самолет разведчик RQ-4B-30 Global Hawk осуществляет полет вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.