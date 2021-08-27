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На Донбасі загинув український військовий

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню та обстріляли сьогодні українські позиції. В результаті обстрілу один український військовий отримав смертельне поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угрупування "Схід".

Військовослужбовець загинув у зоні відповідальності ОТУ "Схід". В районі якого населеного пункту стався обстріл, не уточнюється.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - заявили в ОТУ "Схід".

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