На Донбасі загинув український військовий

У районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики обстріляли українські позиції в Донецькій області. В результаті обстрілу загинув військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, незаконні збройні формування застосували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"На жаль, один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку доби, 25 травня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, у травні жертвами обстрілу стали 9 мирних жителів Донбасу.