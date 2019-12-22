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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події     22.12.2019 - 18:47
На Донбасі загинув український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли позиції ООС п'ять разів, ще один військовий отримав поранення

На Донбасі протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим тиші п'ять разів, в результаті обстрілів один військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Пісків, Талаковки і Красногорівки. Бойовики застосували вогнепальну зброю, ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Також два обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Українських військових обстріляли неподалік Кримського і Новолуганского з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Нагадаємо, бойовики поблизу населеного пункту Хутір Вільний Луганської області з озброєння калібру 82 мм обстріляли житлові райони.

Бойовики з РПГ обстріляли житлові райони Луганської області Бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінометів і гранатометів
Теми: Новини ООС
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