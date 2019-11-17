ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події     17.11.2019 - 07:13
На Донбасі загинув український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Учора на Донбасі працював снайпер

Протягом минулої доби, 16 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок обстрілів загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріли велися із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Зафіксовано також вогневу активність ворожих снайперів.

Зокрема, обстріли зафіксовані поблизу Старогнатівки, Гнутового, Невельського, Мар'їнки, Павлополя, Майорська, Луганського, Новолуганського і Попасної, Зайцевого, Кримського.

"Вчора, 16 листопада, внаслідок обстрілів, загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська обстріли не здійснювали. Втрат з боку військових ООС не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала два вибухи поблизу Петровського на Донбасі.

РБК-Україна писало, що СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Штаб ООС повідомив про ситуацію на дільницях розведення на Донбасі За тиждень на Донбасі ліквідували понад 10 бойовиків
Новини України Донбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся