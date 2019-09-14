На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил 13 вересня при виконанні бойової задачі загинув український військовослужбовець. Про це повідомлять прес-центр ООС.

Повідомляється, що "при виконанні бойового завдання один військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям".

В даний час робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України та командування військової частини з'ясовують обставини смерті.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу, 13 вересня, бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, поранено вісім українських військових. Ворог обстрілював позиції українських військовослужбовців із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

З початку поточної доби збройні формування РФ і її найманці один раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганского з міномета калібру 120 мм.

Додамо, за добу, 12 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один військовослужбовець з складу Національної гвардії.