ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    14.09.2019 - 09:54
На Донбасі загинув український військовий
Ілюстративне фото (ООС)

Військовослужбовець загинув при виконанні бойового завдання

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил 13 вересня при виконанні бойової задачі загинув український військовослужбовець. Про це повідомлять прес-центр ООС.

Повідомляється, що "при виконанні бойового завдання один військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям".

В даний час робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України та командування військової частини з'ясовують обставини смерті.

Вчора, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець отримав...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation П'ятниця, 13 вересня 2019 р.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу, 13 вересня, бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, поранено вісім українських військових. Ворог обстрілював позиції українських військовослужбовців із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

З початку поточної доби збройні формування РФ і її найманці один раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганского з міномета калібру 120 мм.

Додамо, за добу, 12 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один військовослужбовець з складу Національної гвардії.

На Донбасі з початку доби поранено вісім військових ЗСУ Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся