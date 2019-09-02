На Донбасі загинув український військовий

Упродовж минулої доби 1 вересня і з початку 2 вересня на Донбасі бойовики 17 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув український військовий. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що військовослужбовець ООС загинув в результаті обстрілу 2 вересня.

"2 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець збройних сил України отримав поранення несумісне з життям. Обставини події з'ясовуються робочою групою. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за минулу добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів обстрілювали позиції ООС. Ще двічі противник порушував режим припинення вогню 2 вересня. При цьому використовували міномети, озброєння БПМ, гранатомети різних систем великокаліберні пулементи і стрілецьку зброю.

Обстріли відбувалися в районі Миколаївки, Водяного, Новотроїцького, Луганського, зацев, Новолуганське, Вільного, Новотошківському.

Нагадаємо, за 31 серпня на Донбасі бойовики 20 разів обстрілювали позиції ООС. В результаті обстрілу поранення отримав український військовий.