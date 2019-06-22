На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі в районі селища Оленівка (Волноваський район Донецької області) підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень військовий 24-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу ООС у Facebook.

“В ході перевірки місцевості в секторі відповідальності спостережного посту в районі н. п. Оленівка підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень воїн 24-ї окремої механізованої бригади”, - йдеться в повідомленні.

У штабі розповіли, що інтенсивний вогонь з боку підтримуваних Росією бойовиків унеможливив евакуацію тіла.

“Черговими вогневими засобами було відкрито вогонь у відповідь, противник зазнав втрат. Тривають заходи з повернення тіла загиблого воїна“, - також йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у штабі операції Об'єднаних сил підтвердили поранення одного українського військового внаслідок обстрілу на Донбасі у суботу, 22 червня. Станом на 18:00 російські окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції українських військових.