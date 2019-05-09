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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 07:47
На Донбасі загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, одного окупанта знищено, п'ятьох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 8 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий загинув, четверо отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля села Павлополя, поблизу Мар'їнки, Богданівки, в районі населеного пункту Старогнатівка, поблизу села Лебединське та біля селища Опитне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі: біля Новотошківського та Залізного.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 8 травня одного окупанта було знищено, ще п'ятьох поранено. Також наші підрозділи знищили вантажівку противника.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер вважає, що реінтеграція територій Донбасу в Україну може відбутися у разі виконання мінських угод українською і російською сторонами. 

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