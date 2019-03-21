На Донбасі загинув український військовий

З початку поточної доби унаслідок обстрілів на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Як зазначається, бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. У тому числі - двічі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Зокрема, з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї стріляли у районі населеного пункту Широкине, а з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї - поблизу міста Авдіївка.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріли здійснювалися у районі населеного пункту Хутір Вільний, з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу селища Золоте-4, з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Південне.



Підрозділи, що обороняються, відповіли на обстріли противника вогнем чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.





Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 20 березня російські окупаційні війська 11 разів обстріляли українські позиції, поранено трьох військових.

РБК-Україна писало, що перед виборами бойовики залякують жителів окупованого Донбасу, щоб вони не виїжджали на вільну територію для голосування, а також готують антиукраїнські акції.