На Донбасі загинув український військовий

Двох окупантів ліквідовано та двох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил 18 березня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції підрозділів ООС, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння, один військовий загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланняям на штаб ООС у Facebook.

Усі обстріли російсько-окупаційні війська здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": з мінометів - поблизу села Катеринівка;

двічі - зі снайперської та стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів, і у подальшому - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

За даними розвідки, 18 березня вогнем у відповідь двох окупантів було ліквідовано та двох поранено. Також знищено дві бойові машини піхоти та дві одиниці військової автомобільної техніки противника.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Нагадаємо, зі слів президента України Петра Порошенка, за час агресії Російської Федерації на Донбасі загинули 2955 українських військовослужбовців.