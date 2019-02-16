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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    16.02.2019 - 08:05
На Донбасі загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Ще двоє військовослужбовців отримали поранення

Протягом минулої доби, 15 лютого, російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 6 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook

Як зазначається, загалом противник випустив по позиціях наших військ 48 мін калібрів 120 та 82 мм.

Зокрема, бойовики відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу у районі міста Мар'їнка, а також стріляли з мінометів неподалік Кам'янки та Павлопіля. 

Крім того, окупанти вели вогонь з мінометів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Нижнє, Хутір Вільний, Золоте-1, а також з гранатометів неподалік Золотого-4 та в районі міста Попасна.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 15 лютого сім окупантів знищено та шість поранено. Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав.

РБК-Україна писало, що напередодні у районі Софіївки і Хрустального спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували ворожі гаубиці і "Гради".

Нагадаємо, учора, 15 лютого, в Донецькій області з "сірої зони" було евакуйовано 46 осіб, які раніше залишалися на непідконтрольне території. 

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