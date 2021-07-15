На Донбасі загинув український танкіст: стало відомо його ім'я

В зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український танкіст Олександр Юрков. Він загинув 14 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Софіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області.
"З сумом повідомляємо про те, що 14 липня 2021 року в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув навідник танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302, солдат Юрко Олександр Олександрович, 2002 року народження, житель с. Криничувате Софіївського району", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днем раніше на Донбасі в результаті артилерійського обстрілу на Донбасі загинув військовослужбовець 57 окремої мотопіхотної бригади Андрій Бєляєв.