На Донбасі загинув один український військовий і два отримали поранення

На Донбасі 13 травня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Українські воїни на всі обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів", - повідомили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Гнутового, Талаківки, Широкиного і Старогнатівки противник обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики поблизу Кримського двічі відкривали вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів 120-го калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По околицях Оріхового окупанти застосували 120 мм міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поруч з Катеринівкою бойовики порушували режим припинення вогню, застосувавши 82 мм міномети, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. На жаль, ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям", - повідомили у штабі ООС.

За даними розвідки, 13 травня військовослужбовці Збройних Сил України поранили трьох російських окупантів.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Авдіївки противник двічі вів вогонь - з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Верхньоторецького окупанти задіяли міномети 82-го калібру та гранатомети різних систем.

По українських військовослужбовцях в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Зайцевото та Хутора Вільного ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 12 травня бойовики дев'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення. У відповідь українські військові використовували штатне озброєння, поранені п'ятеро бойовиків.

Крім того, бойовики на Донбасі під виглядом урочистих заходів до 9 травня залучили додаткову кількість транспортних засобів з метою доставки боєприпасів забороненого калібру.