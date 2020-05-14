ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі загинув один український військовий і два отримали поранення

Новини » Надзвичайні події     14.05.2020 - 07:32
На Донбасі загинув один український військовий і два отримали поранення
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі 13 травня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Українські воїни на всі обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів", - повідомили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Гнутового, Талаківки, Широкиного і Старогнатівки противник обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики поблизу Кримського двічі відкривали вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів 120-го калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По околицях Оріхового окупанти застосували 120 мм міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поруч з Катеринівкою бойовики порушували режим припинення вогню, застосувавши 82 мм міномети, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. На жаль, ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям", - повідомили у штабі ООС.

За даними розвідки, 13 травня військовослужбовці Збройних Сил України поранили трьох російських окупантів.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Авдіївки противник двічі вів вогонь - з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Верхньоторецького окупанти задіяли міномети 82-го калібру та гранатомети різних систем.

По українських військовослужбовцях в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Зайцевото та Хутора Вільного ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 12 травня бойовики дев'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення. У відповідь українські військові використовували штатне озброєння, поранені п'ятеро бойовиків.

Крім того, бойовики на Донбасі під виглядом урочистих заходів до 9 травня залучили додаткову кількість транспортних засобів з метою доставки боєприпасів забороненого калібру.

Теги Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся