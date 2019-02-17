На Донбасі загинув один український військовий, двох поранено

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)

За даними розвідки, 16 лютого п'ятьох окупантів знищено та чотирьох поранено

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 16 лютого російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі із застосуванням забороненого озброєння, один військовий загинув, одного поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції ЗСУ обстрілювали 4 рази: двічі поблизу міста Авдіївка, у районі населеного пункту Павлопіль та біля Гнутового.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв українських захисників у районі села Кримське: один раз - із мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, і другий - зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 16 лютого п'ятьох окупантів знищено та чотирьох поранено.

Від початку поточної доби, 17 лютого, ворог двічі обстріляв наші позиції: у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" - поблизу населеного пункту Водяне; у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" - в районі Катеринівки.

В результаті обстрілів 17 лютого поранено одного українського військовослужбовця.

Нагадаємо, за даними звіту СММ ОБСЄ від 15 лютого 2019 року, моніторинг відведення озброєння свідчить, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння.