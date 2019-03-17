На Донбасі загинув один український військовий

Ще один військовий ООС отримав поранення

На Донбассе за прошедшие сутки 16 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Всего за минувшие сутки российские оккупационные войска дважды открывали огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины. При этом применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями, в частности - минометы калибра 82 мм.

Отмечается, что враг атаковал позиции украинских военнослужащих в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" в районе хутора Свободный.

По данным разведки, 16 марта двух оккупантов было ликвидировано и двое ранены. Также уничтожено беспилотник противника.

С начала суток воскресенье, 17 марта, обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Напомним, в течение 15 марта 2019 в Донбассе ни один украинский военный не пострадал.