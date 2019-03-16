На Донбасі загинув один український військовий

Бойовики 2 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил

С начала текущих суток, 16 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 зафиксировано 2 обстрела позиций подразделений Объединенных сил со стороны российских оккупационных войск. При этом враг применил запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Боевики из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Хутор Вольный.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - отметили в ведомстве.

Напомним, в течение прошлых суток, 15 марта, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, 15 марта двое оккупантов были уничтожены.

РБК-Украина писало, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 15 марта, пересекли 45 тыс. лиц и 5,5 тыс. транспортных средств.