Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 7 разів обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил

Протягом минулої доби, 24 листопада, в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, у суботу бойовики 7 разів здійснили обстріл позицій підрозділів об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Новолуганське, Красногорівка та Лебединське . При цьому, противник 2 рази використав озброєння, заборонене мінськими угодами.

Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм ворог обстрілював позиції об'єднаних сил поблизу Новолуганського та Кримського.

"Внаслідок бойових дій, смертельне поранення дістав один військовослужбовець об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що за даними розвідки, протягом минулої доби, двох бойовиків було знищено, ще три отримали поранення.

Нагадаємо, що вчора, 24 листопада, українські військові взяли під свій контроль населений пункт Розсадки, що на Світлодарській дузі (Донецька область).