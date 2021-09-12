На Донбасі сьогодні загинув морський піхотинець: у ВМС назвали ім'я

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув морський піхотинець Артур Голуб. Чоловік отримав поранення не сумісні з життям.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС ЗС.
12 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів бойовиків по позиціях українських військовослужбовців - загинув морський піхотинець Артур Голуб.
Зазначається, що чоловік отримав поранення, які були не сумісними з життям.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на Донбасі бойовики тричі порушили "тишу". Внаслідок обстрілів загинув військовослужбовець.