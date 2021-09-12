RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі сьогодні загинув морський піхотинець: у ВМС назвали ім'я

Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув морський піхотинець Артур Голуб. Чоловік отримав поранення не сумісні з життям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС ЗС.

12 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів бойовиків по позиціях українських військовослужбовців - загинув морський піхотинець Артур Голуб.

Зазначається, що чоловік отримав поранення, які були не сумісними з життям.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на Донбасі бойовики тричі порушили "тишу". Внаслідок обстрілів загинув військовослужбовець.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООСУкраїнаРосійська Федерація