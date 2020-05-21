На Донбасі загинув командир батальйону "Луганськ-1"

Фото: Сергій Губанов (facebook.com/policeLG)

Ще троє бійців отримали тяжкі поранення

Поблизу селища Трьохізбенка Луганської області ввечері 20 травня загинув командир батальйону "Луганськ-1" полковник поліції Сергій Губанов. Крім того ще троє бійців дістали поранення.

Про це повідомляє поліція Луганської області у Facebook

Зазначається, що під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил він і троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" отримали осколкові поранення. Встановлюються всі обтавини цієї трагічної події.

"Усе сталося сьогодні, 20 травня, приблизно о 21.30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району Командир батальйону полковник поліції Сергій Губанов загинув, ще троє бійців отримали тяжкі поранення. Їм надають допомогу лікарі військового шпиталю", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, трагедія сталася 20 травня близько 21.30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району.

Раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська сьогодні, 20 травня, вкотре порушили мирні домовленості та обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Мар’їнка. Поранення отримав один український військовий.

РБК-Україна писало, що з початку поточної доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілу був поранений один український військовослужбовець.

Автор: Инна Собора