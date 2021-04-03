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На Донбасі від підриву на міні загинув військовий

Автор: Дмитро Левицький

У суботу, 3 квітня, поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі загинув український військовий. Він підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ".

Зазначається, що внаслідок вибуху міни український військовий отримав бойове травмування несумісне з життям.

"Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України", - розповіли в угрупуванні.

Нагадаємо, 26 березня поблизу Шумів в результаті снайперського обстрілу загинули четверо українських військових. Ще двох військових госпіталізували з пораненнями.

У п'ятницю, 2 квітня, проросійські бойовики понад 20 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів постраждали двоє військових та цивільний.

Як писало РБК-Україна, цивільний на Донбасі отримав поранення внаслідок влучання міни в його будинок. Інцидент стався в Красногорівці.

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