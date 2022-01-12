На Донбасі окупанти смертельно поранили військового

За добу, 11 січня, з боку проросійських найманців зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Загинув український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
У бік Новотошківського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.
З початку доби, 12 січня, порушень не зафіксовано.
Нагадаємо, 10 січня бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Донбасі. В результаті підриву на міні загинули двоє українських військових.