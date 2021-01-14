На Донбасі окупанти шість разів відкривали вогонь, стріляли з гранатометів і кулеметів

За добу, 13 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Серед українських вояків бойових втрат і поранень немає.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

Поруч з населеним пунктом Водяне бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки та біля селища Гнутове окупанти вели вогонь у бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів, а біля Мар'їнки противник здійснив кілька неточних пострілів зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

З початку поточної доби, 14 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Мар'їнки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, 12 січня бойовики на Донбасі 11 разів обстрілювали українські позиції. Унаслідок обстрілів отримав поранення один український військовий.

Крім того, 11 січня унаслідок обстрілу бойовиків загинув один український військовий.

Раніше повідомлялося, що в районі проведення ООС загинула 29-річний військовослужбовець. Обставини смерті з'ясовуються.