На Донбасі окупанти сім разів вели вогонь з гранатомета і великокаліберного кулемета

Поблизу Водяного, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Біля Павлополя, на цьому ж напрямку, унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристроєві один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його оперативно доставили в лікувальний заклад, де воїну надається необхідна медична допомога.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська двічі застосували безпілотний літальний апарат і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил недалеко від населеного пункту Золоте-4. А поблизу Новолуганського українські захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, безпілотник вчасно було придушено з допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

На обстріл з боку противника українські воїни давали адекватну відповідь. З початку доби, 13 лютого, на Донбасі поки без обстрілів.