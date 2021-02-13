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На Донбасі окупанти сім разів вели вогонь з гранатомета і великокаліберного кулемета

Новость на русском → Донбас, Субота 13 лютого 2021 07:48
На Донбасі окупанти сім разів вели вогонь з гранатомета і великокаліберного кулемета Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю, 12 лютого, збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Поблизу Водяного, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Біля Павлополя, на цьому ж напрямку, унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристроєві один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його оперативно доставили в лікувальний заклад, де воїну надається необхідна медична допомога.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська двічі застосували безпілотний літальний апарат і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил недалеко від населеного пункту Золоте-4. А поблизу Новолуганського українські захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, безпілотник вчасно було придушено з допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

На обстріл з боку противника українські воїни давали адекватну відповідь. З початку доби, 13 лютого, на Донбасі поки без обстрілів.

Нагадаємо, 10 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

Крім того, 11 лютого внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє українських військових.

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На Донбасі окупанти сім разів вели вогонь з гранатомета і великокаліберного кулемета
На Донбасі окупанти сім разів вели вогонь з гранатомета і великокаліберного кулемета
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