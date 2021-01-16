На Донбасі окупанти п'ять разів відкривали вогонь, поранено бійця ЗСУ

За добу 15 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять випадків порушення "режиму тиші". Поранено одного українського військовослужбовця.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч із населеними пунктами Гнутове і Талаківка, збройні формування Російської Федерації декілька разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Неподалік Трудівського, противник здійснив в бік українських позицій кілька черг зі стрілецької зброї.

"Внаслідок пострілів, один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна було швидко доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомлені.

Як зазначили в Українській делегації для участі у Тристоронній контактній групі, 15 січня, близько 22.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Волновахи отримав поранення один військовослужбовець Збройних сил України. Йому надано медичну допомогу, стан стабільний.

"Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші" та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Південного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначили в штабі ООС.

Водночас, від початку поточної доби, 16 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала не менше 5 970 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з початку перемир'я 27 липня 2020 року. З них - 2 586 вибухів, 736 пролетіли невизначених боєприпасів та не менше 2 515 черг і пострілів.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 січня на Донбасі в результаті обстрілу отримав поранення український військовий.